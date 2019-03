Assen herdenkt slachtoffers vergeten bombardementen Tweede Wereldoorlog

Het idee komt van burgemeester Marco Out. “Ik kende het verhaal niet en ik denk dat dit voor veel Assenaren geldt.” Toen Out het verhaal hoorde vond hij dat meer mensen er kennis van moesten nemen. Hij nam contact op met de Asser Historische Vereniging en die hebben alle informatie opgezocht.“We moeten dit verhaal meenemen naar nieuwe generaties. We vonden het belangrijk om iets tastbaars neer te zetten op de plek waar het gebeurd is en dat hebben we nu bereikt”, aldus Out.Het eerste incident vond plaats op 3 januari 1941. In de Eschstraat valt een bom waarbij zeven mensen overlijden. “Het was een zogenaamde brisantbom. Er vielen die dag meerdere bommen. Vooral fosforbommen die een hoop schade hebben aangericht in Assen”, zegt voorzitter Theun Vlieger van de Asser Historische Vereniging.Het tweede incident gebeurde een maand voor de bevrijding van Assen. Op 14 maart 1945 valt een bom op een blok huizen in de Nieuwstraat, die tegenwoordig Wethouder Buningstraat heet. “Daar kwamen ook nog eens acht Assenaren bij om“, vertelt Vlieger.In beide gevallen gaat het om zogenaamd ‘friendly fire’. “Dit waren bommen van de geallieerden. Het waren Engelse vliegtuigen die terugkwamen van missies boven Duitsland. Ze hadden nog een paar bommen over en mochten niet met scherp gestelde bommen terugvliegen naar Engeland. Op de terugweg pakten ze dan vaak een doel, bijvoorbeeld een spoorweglijn om het transport van de Duitsers te ontregelen, maar daar werden nog wel eens fouten bijgemaakt en dat is in Assen ook gebeurd”, aldus Vlieger.Bij de herdenking zullen meer dan veertig familieleden van de omgekomen Assenaren aanwezig zijn. “De slachtoffers komen uit zes families. De meeste nabestaanden hebben we op kunnen sporen. We kunnen alleen geen nabestaanden vinden van de familie Vrijs die aan de Nieuwstraat 45 woonden. Bij het incident zijn meneer en mevrouw Vrijs en hun dochtertje van vijf jaar omgekomen”, zegt Out die hoopt dat alsnog familieleden zich melden.Naast de twee plaquettes die in de twee straten worden geplaatst met daarop informatie over de bombardementen, wordt er ook een expositie over dit onderwerp in De Nieuwe Kolk ingericht. Hier zullen foto's te zien zijn en het verhaal worden vertelt.