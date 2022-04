Enexis dreigt 'nee' te moeten verkopen aan grootverbruikers, provincie wil helpen

Het elektriciteitsnet in Drenthe dreigt overvol te raken. Op drie plekken in onze provincie is de maximale capaciteit bijna bereikt, waardoor nieuwe grootverbruikers straks mogelijk niet meer aangesloten kunnen worden.

Netbeheerder Enexis waarschuwt vandaag dat 'transportschaarste' ophanden is bij de stations in Zeijerveen, Beilen en Meppel. Enexis wijt het probleem aan de groeiende vraag naar elektriciteit in het gebied, terwijl het bedrijf het elektriciteitsnet niet in hetzelfde hoge tempo kan uitbreiden.

Enexis wil blijven uitbreiden

Vanwege de energietransitie is er steeds meer behoefte aan ruimte op het elektriciteitsnet. Dat komt niet alleen doordat elektrische auto's en warmtepompen in gasloze nieuwbouwwoningen populairder worden, ook worden op veel plekken zonnepanelen geplaatst. "Het elektriciteitsnet is daar in het verleden niet voor ontworpen", aldus Enexis.

Het gevolg is dat nieuwe grootverbruikers straks rekening moeten houden met een 'nee' van Enexis. Momenteel is het nog wel mogelijk om grootzakelijke afnemers aan te sluiten, maar het net dreigt overvol te raken. Nieuwe klanten komen op wachtlijst als de maximale capaciteit is bereikt. De schaarste heeft geen gevolgen voor kleine verbruikers zoals particulieren, laat Enexis weten.

De netbeheerder benadrukt dat het 'proactief' investeert in het elektriciteitsnet. Volgens Enexis is de capaciteit vorig jaar met 10 procent uitgebreid en is dat ook het doel voor de komende jaren. Ook wil Enexis kijken naar de efficiëntie van de capaciteit.

Hulp van provincie

Voor de provincie Drenthe komen de problemen op het net niet als een verrassing. "We zagen dat dit speelde in andere regio's en het was een kwestie van tijd dat ook Drenthe hiermee te maken zou krijgen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. De provincie zegt ondernemers te willen helpen die vastlopen in de energietransitie.