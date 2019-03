Geen EK voor Kjell Scherpen: Dit is enorm klote

Dit is enorm kloten. We waren zo dichtbij, ondanks dat het vanavond niet goed was. Kjell Scherpen, doelman FC Emmen over de uitschakeling voor EK Onder 19

De ploeg van trainer Maarten Stekelenburg had aan een gelijkspel genoeg, nadat het de eerste twee wedstrijden in de kwalificatiepoule, tegen Wales en Slovenië, had gewonnen. Dat punt leek er ook te komen, mede dankzij een sterk keepende Scherpen, maar in de absolute slotfase ging het mis. Alejandro Marqués schoot namens Spanje de 0-1 binnen. Scherpen deed een uiterste poging de bal te keren, maar zag tot zijn afgrijzen dat de bal via de paal tegen het net ging.Oranje kreeg nog vier minuten extra tijd om de gelijkmaker te maken en kreeg in de allerlaatste minuut van die blessuretijd een corner. Scherpen sprintte meldde zich in de vijandelijke zestien, maar zag de bal net over zijn hoofd scheren waarna de Italiaanse scheidsrechter Fabbri voor het einde floot.Enorm klote", vond Scherpen de uitschakeling. "We waren zo dichtbij, ondanks dat het vanavond niet goed was. We speelden, zo leek het, vooral om niet te verliezen en dat leek ook te gaan lukken. Toen ik vijf minuten voor tijd een belangrijke redding maakte dacht ik dat we het zouden redden, maar helaas niet. Het Europees Kampioenschap zou mijn eerste eindtoernooi worden, maar dat wordt het dus niet. Nu moet ik weer de knop omzetten naar FC Emmen, naar een nieuwe finale.. zondag tegen PEC Zwolle."