VVD Drenthe baalt van 'eigen' minister: 'Ze beschadigt onze boeren'

De appgroep van de VVD-fractie in Drenthe 'ontplofte' vrijdagavond. De aanleiding? Uitspraken van VVD-minister Christianne van der Wal over de stikstofaanpak. Zij stelde dat het bar slecht gesteld is met de natuur en het milieu in Nederland en legt de schuld daarvan bij de boeren.

"Hier zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee. Dit kan absoluut niet", reageert Willemien Meeuwissen, VVD Drenthe-fractievoorzitter, op het optreden van haar partijgenoot bij Op1. "Ze stelt dat het hartstikke slecht gaat met de lucht, de bodem en de natuur. En dat onze gezondheid in gevaar komt. En dan komt het volgens haar ook nog eens door de boeren. Dat is bewezen feitelijk onjuist."

"Deze stellingnames stuiten ons stuk voor stuk erg tegen de borst. We hadden er binnen de fractie gewoon geen woorden voor, we vinden het heel erg kwalijk. Na de uitzending van vrijdagavond ontplofte de app gewoon", vertelt Meeuwissen. "De uitspraken van de minister kloppen niet en beschadigen opnieuw onze boeren. Onze verontwaardiging is groot."

Opgelegd probleem

Volgens Meeuwissen zijn er 'veel meer factoren' waardoor de kwaliteit van de bodem en de lucht achteruit is gegaan. "Dat betekent dat we nu toch iets moeten met die stikstofvermindering. Feitelijk is het een door onszelf opgelegd probleem, omdat Nederland zelf die stikstofnorm zo laag maakt in vergelijking met de buurlanden. Er zal iets moeten gebeuren om Nederland van het slot te halen. Want we kunnen nu nauwelijks huizen bouwen, bedrijven kunnen zich niet vestigen of uitbreiden en evenementen kunnen niet doorgaan."

"Wat we het allerbelangrijkste vinden is dat er besluiten worden genomen op basis van cijfers en metingen. We pleiten er heel erg voor om ons niet te baseren op alarmistische uitspraken en aannames. Dat gebeurt nu wel met allerlei heel grote maatregelen. Nu kan een boer worden onteigent, maar wordt het natuurdoel nog steeds niet gehaald. Waar zijn we dan mee bezig?", vraagt Meeuwissen zich af.

