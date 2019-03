Remy Klaassens van Achilles 1894 naar ACV

Klaassens debuteerde al op zijn 17e in de hoofdmacht van Achilles 1894. Dit team, dat nu uitkomt in de zondaghoofdklasse, wordt aan het einde van de lopende competitie opgeheven vanwege financiële problemen Remy Klaassens is multifunctioneel inzetbaar. Als linksbenige speler heeft hij op alle posities aan de linkerkant gespeeld en ook beschikt hij over ervaring als centrumverdediger.Na Kevin Mennega (Harkemase Boys) is Klaassens de tweede nieuweling bij ACV voor het volgend seizoen.