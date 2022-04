Kunstexpeditie Into Nature strijkt neer in Borger-Odoorn

Buitententoonstelling Into Nature vestigt zich in de zomer van 2023 in de omgeving van Drouwen en Exloo. Tijdens de tweejaarlijkse kunstexpeditie zullen in het gebied kunstwerken te zien zijn van nationale en internationale kunstenaars. Wandel- en fietsroutes leiden de bezoekers langs de kunstwerken. De vierde editie heeft als titel 'Time Horizons' gekregen.

Artistiek leider Hilde de Bruijn koos voor het gebied vanwege de vele sporen die de tijd in het landschap heeft getrokken. "In de omgeving Borger-Odoorn op de Drentse Hondsrug staat het verhaal van de aarde duidelijk in het landschap geschreven. Het is te zien in de vorm van de heuvels die voor Europa op unieke wijze zijn ontstaan tijdens de voorlaatste IJstijd. Het valt ook af te lezen aan de zoutkoepels onder het Drouwenerzand, waar lang geleden de zee lag. Als je dit landschap tot je door laat dringen besef je dat alles tijdelijk is."

Programma vooraf

Anders dan tijdens de eerdere edities van Into Nature zal er deze keer een programma voorafgaan aan de tentoonstelling. Komend jaar worden al activiteiten georganiseerd. Daarbij wil de organisatie gaan samenwerken met inwoners en lokale verenigingen. De Bruijn: "We hebben al een uitgebreide kennismakingsronde gemaakt in Borger-Odoorn en we worden heel warm ontvangen."

Into Nature wil kunstwerken verbinden aan kenmerken van het Drentse landschap en actuele, maatschappelijke vraagstukken. Eerder waren er tentoonstellingen in het Bargerveen, Frederiksoord en het Drentsche Aa-gebied.