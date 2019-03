Gemeente Tynaarlo overweegt tweetalige plaatsnaamborden

De politieke partij kaart het onderwerp aan, nadat de actiegroep Drents op Stee vorige maand twaalf tweetalige plaatsnaamborden maakte. Het ging onder andere om Stuifzand (Stoefzaand), Roden (Roon), Meppel (Möppelt) en Zuidlaren (Zuudlaoren).De actiegroep wilde gemeenten en de provincie met deze actie oproepen om, naar Fries voorbeeld, werk te maken van het Drents in de openbare ruimte."De Drentse streektaal is een verrijking en daar zouden we als gemeente best in mogen investeren", zo zegt de fractievoorzitter van GroenLinks Klaas Kuipers nu. Zijn partij biedt alle basisscholen in de gemeente een Drents kinderboekje aan. Kosten: 115 euro. Die neemt de gemeente Tynaarlo de komende jaren voor haar rekening, besloot de gemeenteraad gisteravond unaniem. Zo kunnen de basisscholen de komende jaren hun bibliotheek ook uitbreiden met Drentse kinderboeken.GroenLinks wil daarnaast dat het college onderzoekt of het mogelijk is om alle plaatsnaambordjes in de gemeente tweetalig te maken: Nederlands en Drents. In de gemeente Noordenveld gebeurde dit al in Nieuw-Roden/Nei-Roon.De PvdA reageerde niet gelijk enthousiast: "Ik versta niets van de Friezen", aldus raadslid Anneke Lubbers. "Een andere taal kan heel ontoegankelijk overkomen." Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA reageerden gelijk enthousiast. Na kort overleg (en grapjes over welk dialect nu het mooist klinkt: Veenkoloniaals of toch Noordenvelds) werd besloten om te onderzoeken hoe duur het zou zijn om te plaatsnaambordjes aan te laten passen. Als dat bekend is, neemt de gemeenteraad een besluit.Het is niet voor het eerst dat Drents op Stee aandacht vroeg voor tweetalige plaatsnaambordjes. Dat gebeurde al vijf keer eerder. Zo was het in 2014 de beurt aan Grol, Örvelt en Dwingel, in 2015 Slien, De Wiek, opnieuw Grol, Oring en Langel. In 2016 kregen De Smilde, Börk, Exel en Bunen eigen borden en in 2017 Rowol, Wiester, Zweel en Ieghaor. Vorig jaar kregen de plaatsnaamborden van Wespert, Wisp en Hieken een make-over.Wie er achter de actiegroep Drents op Stee zitten, is niet bekend.