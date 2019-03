Bouwbedrijf stapt uit windpark na bedreigingen

In de brief staat onder andere:

"Dat wat u in 20 jaar zorgvuldig heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij de tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? Dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar."

Directeur Ben Timmermans vertelt in het Dagblad van het Noorden dat hij vorige week een dreigbrief heeft ontvangen van anti-windmolenactivisten. Het personeel wordt vandaag op de hoogte gebracht.Een maand geleden, op 15 februari, werd Avitect, dat kortgeleden nog Hoornstra heette, al opgeschrikt door een actie van anti-windmolenactivisten. Bij het station in Delfzijl, waar Avitect een rotonde aanlegde, werd asbest gedumpt en een pamflet met bedreigingen opgehangen.Naar aanleiding van de asbestdumping heeft de politie camerabeelden gedeeld van het station in Delfzijl. Op die beelden, gemaakt in de nacht voor de dumping, is een man op een fiets te zien die iets aan een hek lijkt te hangen. De politie is op zoek naar informatie over de fietser.Timmermans heeft naar aanleiding van de dreigbrief aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart naar de bedreiging. Ook de provincie Groningen heeft volgens de politie een dreigbrief ontvangen. Daarin wordt gedreigd met ontwrichtende acties, zowel in het Noorden als in de Randstad.