Oppositie: Waarom wil het college nu wel in gesprek met Albert Heijn Zuidlaren?

Die vraag werd opnieuw en opnieuw gesteld, zonder een antwoord naar tevredenheid te krijgen.De rechter besloot begin deze maand dat supermarkteigenaar Hans Hendrikse een tijdelijke winkel mag bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Hendrikse en de gemeente Tynaarlo liggen al jaren in de clinch hierover. Hendrikse kreeg eerder wel een vergunning, maar geen huurovereenkomst voor de grond. Daarom spande Hendrikse een rechtszaak aan. Die won hij.“U geeft daar steeds andere informatie over”, aldus Koos Dijkstra van de PvdA. “Eerst was er wel een overeenkomst tussen drie supermarkten, daarna weer niet. Eerst beloofde u te doen wat de rechter zou beslissen, vervolgens ging u toch in hoger beroep . Eerst wilde u onder geen voorwaarde met de Albert Heijn praten, nu doet u dat toch.”De gemeente Tynaarlo is in gesprek met supermarkteigenaar Hendrikse om hem, na de uitspraak van de rechter, toch een huurcontract aan te bieden. Dit gebeurde wel nadat de gemeente besloot in hoger beroep te gaan.Het is bijzonder te noemen dat de gemeente in gesprek is met de ondernemer, gezien het college dit zeker drie keer eerder liet afweten. Zo legde de wethouder een motie naast zich neer van de raad en negeerde hij de oproep van de rechter, beide met de dringende boodschap om met de supermarkteigenaar te praten.Op de vraag 'Wat is er veranderd dat u nu wel met de supermarkt praat over een tijdelijke winkel?', kregen de VVD en de PvdA steeds hetzelfde antwoord: Het college onderzoekt hoe de inwoners van Zuidlaren willen dat hun centrum eruit gaat zien. “Dat kunnen we niet goed onderzoeken met de komst van een tijdelijke supermarkt, dus gingen we in hoger beroep. Maar omdat we ook vaart willen maken, hopen we er in gesprek al eerder uit te komen”, aldus wethouder Pepijn Vemer.“Dit college zwabbert aan alle kanten”, zo reageerde voormalig wethouder en huidig VVD-raadslid Nina Hofstra. “Wij willen weten waar we aan toe zijn.” PvdA-raadslid Dijkstra verwoordde het iets zachter: “Dit is geen nieuwe informatie, dat wist u van tevoren. Deze gang van zaken blijft bijzonder.”