Relatief meeste inbraken in Westerveld, Tynaarlo en De Wolden

In de gemeente Westerveld vonden het afgelopen jaar relatief de meeste inbraken plaats van heel Drenthe. Ook in Tynaarlo en De Wolden slopen dieven naar verhouding vaak een huis binnen.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Westerveld werd in 2021 in totaal 30 keer ingebroken. Afgezet tegen het aantal huishoudens heeft die gemeente het hoogste relatieve cijfer van Drenthe. Het gaat om 3,5 inbraken per 1.000 huishoudens. Daarna volgen Tynaarlo en De Wolden.

Inwoners van Borger-Odoorn hadden vorig jaar het minst te vrezen voor het dievengilde. In die gemeente werd 1,6 keer per 1.000 huishoudens ingebroken, het laagste relatieve cijfer van Drenthe. Ook in Meppel en Midden-Drenthe was het inbraakcijfer in 2021 relatief laag.