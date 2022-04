Gemeentebelangen stuurt aan op brede coalitie in Noordenveld: LGN voelt zich buitenspel gezet

Gemeentebelangen Noordenveld, met tien zetels bij de recente verkiezingen veruit de grootste partij in de gemeente Noordenveld, probeert met PvdA/GroenLinks en de VVD een coalitie te smeden. Daarmee zou er een coalitie komen die kiezers aan alle kanten van het spectrum moet vertegenwoordigen. Lijst Groen Noordenveld (LGN), met Gemeentebelangen winnaar van de verkiezingen, baalt dat zij niet mogen aanschuiven.

Wat LGN betreft hadden zij samen met Gemeentebelangen als winnaars het initiatief voor een akkoord moeten oppakken. De beide lokale partijen zouden dan ook tot een breed gedragen raadsakkoord moeten komen, vindt LGN. De partij vindt het vreemd dat Gemeentebelangen in zee wil gaan met fracties die geen winst boekten tijdens de laatste verkiezingen. Daarnaast verschillen PvdA/GroenLinks en de VVD nogal eens van mening.

Gemeentebelangen denkt met de VVD en PvdA/GroenLinks juist tot een 'slagvaardig bestuur' te kunnen komen. "We denken met deze samenwerking de dringende thema's, zoals woningbouw en duurzaamheid, met brede steun vanuit de Noordenveldse samenleving, op te kunnen pakken", aldus Kirsten Ipema tegenover RTV Zulthe

De komende weken gaan de partijen in gesprek over de inhoud van een akkoord.

Feit blijft dat er weer een grote coalitie in Noordenveld zal komen wanneer deze drie fracties het eens worden. In totaal komen ze dan op zestien zetels, tegenover zeven zetels voor de oppositie. Tijdens de vorige raadsperiode was de verdeling 17-6. Toen namen de christelijke fracties CDA en ChristenUnie nog deel aan de coalitie.