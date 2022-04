Geen plek voor jouw bedrijf op het stroomnet. Wat nu?

De hoogspanningsstations in Beilen, Zeijerveen en Noord-Meppel lopen tegen hun maximale capaciteit aan. De vraag naar energie is veel meer toegenomen dan netbeheerder Enexis had verwacht. De kans is groot dat zakelijke klanten binnenkort geen aansluiting meer kunnen krijgen, bevestigt directeur netstrategie Han Slootweg van Enexis.

"We realiseren dat dat ontzettend vervelend is voor de mensen die dat treft. Tegelijk geldt dat wij het stroomnet niet kunnen overbelasten en er niet meer stroom doorheen kan dan waarvoor het ontworpen is."

Een oplossing is een kwestie van de lange adem. "Als je kijkt naar de locaties waar we problemen hebben, dan duurt dat op de ene plek langer dan de andere. Op sommige plekken kunnen we uitbreiden op dezelfde plek, dan zijn we met een jaar of twee á drie een heel eind. Maar er zijn ook locaties waar de kavels vol zijn, dan moeten we op een andere plek opnieuw beginnen en dan zit je aan die termijn van vijf á tien jaar vast."