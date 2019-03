Boeing 747 landt op Groningen Airport Eelde: Ik vond het indrukwekkend

Klazien uit Noordscheschut was een van hen. "Ik vond het heel indrukwekkend, mooi dat het nu met die langere landingsbaan op Eelde kan. Mooi om te zien, want het gebeurt niet zo vaak. En het idee dat zo'n enorm gevaarte de lucht in kan, vind ik fascinerend. Je ziet de mensen instappen en in korte tijd stap je in een heel andere wereld. Dat vind ik indrukwekkend. "Klazien gaat geregeld spotten met haar man en zoon. "Die zijn gek op vliegtuigen. We gaan niet alleen naar Eelde, maar ook naar Schiphol en Brussel. Van Brussel maken we altijd een weekendje. Dan gaan we grote en aparte vliegtuigen spotten."De Boeing met militairen is op Eelde geland in verband met de grote internationale militaire oefening Frisian Flag. Die wordt gehouden op vliegbasis Leeuwarden, maar daar kon het toestel vanwege zijn afmetingen niet landen.