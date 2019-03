Burgemeester Seton over windmolen-terreur: Dit kunnen we niet accepteren

Timmermans stapte deze week met zijn bedrijf Avitect infra & milieu uit het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Hij is na de ontvangst van een dreigbrief bang voor aanslagen op zijn onderneming en zijn naasten.“Ik vind het in de eerste plaats ontzettend vervelend voor Ben Timmermans zelf dat hij in deze situatie terecht is gekomen. Ben is een man uit de streek, die zich juist op allerlei vlakken inspant voor een leefbaar Mondengebied. Ik denk dat veel mensen, ook tegenstanders van het windpark, met me eens zijn dat hij en zijn bedrijf dit niet verdienen", zegt burgemeester Seton.Volgens Seton gaat het om een klein, radicaal groepje die met de bedreigingen een grens over gaat. "Er zijn vast mensen die iets weten over de bedreigingen, en dat met de politie willen delen. Ik hoop dat zij zo willen helpen dit een halt toe te roepen, want dit kunnen we met z’n allen niet accepteren. Op deze manier zijn er alleen maar verliezers."Seton heeft de afgelopen tijd samen met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma aan tafel gezeten met voor- én tegenstanders van het windpark. "Daar vallen stevige woorden, want mensen worden diep geraakt door wat er allemaal gebeurt. Maar we gaan met elkaar in gesprek. Dat is de manier om met elkaar om te gaan, hoezeer je ook van mening verschilt.”