Ouderwetse boerderij in een nieuw jasje

Het landgoed is ruim 325 hectare groot en de sporen uit het verleden zijn er nog te zien. Er slingert een eeuwenoude weg en het landgoed ligt iets hoger. Die hoogte maakte het eeuwen geleden een veilige plek om te wonen. De eerste vermelding van een boerenbedrijf op die plek dateert van 1382.Stichting Het Drentse Landschap is sinds 1972 eigenaar van Landgoed Rheebruggen. Om zo goed mogelijk met het waardevolle cultuurhistorische landschap om te gaan, besloot Het Drentse Landschap er een ouderwetse Drentse boerenbedrijf te houden.'s Zomers lopen runderen van het ras Limousin in de wei. Met de mest uit de potstal van de beheerboerderij worden de roggeakkertjes op het landgoed bemest. Met het graan worden de dieren bijgevoerd en het roggestro komt in de stal. Overtollig vee wordt verkocht aan beschermers en andere geïnteresseerden waarmee de oude kringloop van voedingsstoffen rond is.​In en om Landgoed Rheebruggen is het prachtig wandelen. Bospaden en zandwegen brengen je door bos, langs akkers, weitjes en de oude boerderijen van Rheebruggen. Volg daarvoor deze route van Eindjeomindrenthe.nl Af en toe is er een open dag of andere activiteit op het landgoed. Zie daarvoor de agenda van Het Drentse Landschap.