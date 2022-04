Emmer bedrijf presenteert rietjes van rietsuiker op Innofest

Voor startups die met een innovatief product de markt willen bestormen is het soms een hard gelag, want negen van de tien keer gaan ze kopje onder. Een van de voornaamste redenen is dat prototypes niet voldoende getest zijn. Innofest biedt ondernemers de kans om hun producten sneller op de markt te krijgen door ze testen op festivals en living labs. Een ondernemer die aanhaakt is Ramazan Peksen van Hello Bio Straws in Emmen, dat rietjes van onder meer rietsuiker produceert.

Vorig jaar besliste het kabinet dat wegwerpplastic, zoals bestek, borden, maar ook rietjes vanaf 2024 zijn verboden. Festival en horeca moeten het vanaf dan doen met herbruikbaar materiaal. Het naderende verbod zette Peksen aan het denken. Bestaande alternatieven, zoals papieren rietjes, bieden volgens hem te weinig soelaas. Voor de stevigheid wordt er vaak alsnog plastic toegevoegd. Voor de productie moet bovendien de zaag in bomen worden gezet. "Dus hoe duurzaam dat is, kun je je afvragen", aldus Peksen.

Drie tot negen maanden

Peksen ging daarom te rade bij zijn contacten in Turkije: producenten van plastic wegwerpartikelen. "Ik heb domweg gevraagd of zij ook op basis van biologische grondstoffen zoals aardappelen, mais of suikerriet konden produceren." Het antwoord was ja, met als gevolg rietjes die volledig biologisch afbreekbaar, composteerbaar en recyclebaar zijn. "Bij plastic duurt het jaren voordat het is door de natuur wordt afgebroken. Ons product is tussen drie tot negen maanden volledig afgebroken", claimt Peksen.

De Emmer ondernemer heeft inmiddels afnemers gevonden in een aantal halalrestaurantketens en Thuisbezorgd.nl. Hij hoopt ook voet tussen de deur te krijgen bij groothandels, zoals Sligro of Hanos.

Duizenden mensen

Het vergroten van de naamsbekendheid is daarbij natuurlijk een pre. Na een rondje Google en netwerken liep hij tegen Innofest aan. "Het leek me een goede manier om potentiele afnemers en consumenten kennis te laten maken met mijn product." Peksen en zijn suikerrietjes maken daardoor hun debuut op het TT Festival in Assen. "Ik dacht wel eerst: bier en een rietje? Is dat wel een geschikte combinatie", lacht Peksen.

Via Innofest heeft hij enkele handvaten gekregen om zijn presentatie zo stevig mogelijk neer te zetten. De ondernemer verwacht er veel van. "Op festivals komen duizenden mensen. Dat betekent directe feedback op grote schaal."