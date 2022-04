De Hondsrug blijft Unesco Global Geopark: 'Prachtige erkenning'

De Hondsrug houdt de komende vier jaar de status van Unesco Global Geopark. Het is het enige geologisch erfgoed in Nederland.

In een Geopark staan behoud van het landschap, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. Dat wordt vierjaarlijks door de Unesco getoetst. In oktober vorig jaar kwam de evaluatiecommissie van het Global Geoparks Network voor het laatst langs, met een positieve beoordeling als gevolg.

"Dit is een prachtige erkenning voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het unieke historische karakter van dit gebied", zegt gedeputeerde Nelleke Vedelaar. "Het onderstreept dat we heel trots mogen zijn op dit bijzondere verhaal in onze dagelijkse leefomgeving."

Het Drentse geopark, tussen Coevorden en Groningen, is een geologisch, ecologisch en cultuurhistorisch rijk en uniek gebied dat 150.000 jaar geleden ontstond. Sinds 2013 is de Hondsrug het enige Unesco geopark in Nederland. In 2018 verlengde Unesco die status al eens voor vier jaar.