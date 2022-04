Gevaarlijke situatie door vernielingen Deurzerdiep: 'Dit is geen baldadigheid meer'

Boswachter Kees van Son ontving gisteren meldingen over vernielingen van een wandelpad. Het gaat om het vlonderpad aan de rand van Assen, bij het Deurzerdiep. De schade is hersteld, maar het heeft voor gevaarlijke situaties gezorgd.

Van het vlonderpad zijn twee planken doorgezaagd. "Dit is geen baldadigheid meer. Dit moet met een heel smal zaagje of een decoupeerzaag zijn gedaan", zegt de boswachter. "Tweehonderd meter verderop is een bruggetje. Daar zijn drie van de vier poten, waar de leuningen aan vast zitten, doorgezaagd." Van Son laat weten dat zowel het pad als de leuningen van de brug alweer zijn gerepareerd.