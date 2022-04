Afscheid Willibrordkerk valt VanSlag zwaar: 'In Borger-Odoorn blijkbaar geen draagvlak voor cultuurpodium'

Schikken

Eggens vindt het geen probleem om zich met de kerkconcerten te schikken ten opzichte van andere gebruikers. "Maar dan moet je wel weten waar je je naar moet schikken."

"Stel dat er bijvoorbeeld een bibliotheek in komt, daar zijn al wat stemmen over opgegaan. In dat geval blijft er weinig ruimte over voor concerten. De kerk heeft maar een vlak vloeroppervlak van honderd vierkante meter", schetst Eggens. En mocht er onverhoopt wel een oplossing worden gevonden, dan komt het exploitatieverhaal nog om de hoek kijken. "Want hoe ga je dan samen om met de horeca?", vraagt hij zich af. "Die is voor ons absoluut noodzakelijk om onze concerten te kunnen draaien."

'Gemeente nu een veelvoud aan kosten kwijt'

Dat met het delen van de exploitatiekosten een last van de schouders zou kunnen vallen voor het cultuurpodium, noemt Eggens 'een farce'. De directeur is van mening dat een financiële handreiking van de gemeente de situatie een stuk minder complex had gemaakt. "We hebben ze gevraagd om 15.000 euro als bijdrage voor het beheer en onderhoud van de kerk. Dan was de gemeente spekkoper geweest en hadden ze een volwaardig theater. Maar de gemeente is nu een veelvoud van dat geld kwijt. Ik denk een ton, voor alleen al de beheerderskosten."

Op tour

Desondanks is het einde van het huwelijk tussen de Willibrordkerk en het cultuurpodium onvermijdelijk. Op 20 mei staat het laatste kerkconcert gepland, als Bert Hadders zijn opwachting zal maken. Rest de vraag waar de concerten daarna zullen worden gehouden, maar daar heeft Eggens het antwoord direct op paraat.

"We gaan op tour", klinkt het strijdvaardig. "We zullen op andere plekken een programma maken en dat zal waarschijnlijk niet in de gemeente Borger-Odoorn zijn. Daar is blijkbaar geen draagvlak voor een cultuurpodium."

Nieuwe partij