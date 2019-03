Politie start groot onderzoek naar windmolenextremisten

Anderhalf jaar geleden is de politie al begonnen met onderzoek naar strafbare feiten die te maken hebben met de aanleg van windparken in de Veenkoloniën. Dat begon met onderzoek naar betonblokken die in maïsvelden van windboeren werden geplaatst.De politie schaalt het onderzoek op, omdat er nu een nieuwe fase van start is gegaan in de invloed van de anti-windmolenactivisten op de omgeving. "Er zijn al eerdere dreigbrieven, verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en asbestdumpingen geweest. Maar dit is qua effect weer een stap verder, omdat we zien dat een bedrijf zich terugtrekt. Dat is een soort ontwrichting van het maatschappelijk verkeer", legt politiewoordvoerder Fred van Dijk uit.In de basis bestaat het TGO uit ongeveer twintig personen, maar volgens de politie zijn er indirect nog veel meer mensen bij betrokken. Van Dijk: "Als je naar alle specialisten eromheen kijkt, dan spreek je al snel over een man of veertig tot zestig die nu bezig gaan met het onderzoek."Er zijn op dit moment bij de politie nog geen aangiften binnengekomen van andere ondernemers. Wel heeft Gedeputeerde Staten van Groningen een brief gehad, waarin wordt gedreigd met ontwrichting van het verkeer in Groningen en de Randstad. Ondernemers die zich onveilig voelen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.Ook hoopt de politie dat mensen die informatie hebben zich melden. Daartoe roept de politie op in onderstaande video: