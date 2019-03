Hoger beroep Sharleyne pas na de zomer

Het Openbaar Ministerie ging in juli vorig jaar in hoger beroep, nadat de rechtbank in Assen Sharleynes moeder Heleen J. (39) uit Hoogeveen vrijsprak van doodslag . Justitie had tien jaar geëist, omdat ze ervan overtuigd is dat J. haar dochter heeft proberen te wurgen en haar daarna van flat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid.Op 8 juni 2015 werd Sharleyne Remouchamps 's nachts dood gevonden voor de flat. Het is nooit duidelijk geworden of ze is geduwd, gevallen door een ongeluk of zelfmoord heeft gepleegd.Tijdens de zitting in Leeuwarden werd vanmiddag duidelijk dat het niet echt opschiet met nieuwe onderzoek dat moet worden gedaan van het hof.In januari bepaalde het hof dat een Britse forensisch deskundige de doodsoorzaak van het meisje opnieuw moet onderzoeken. Deze Paul Johnson heeft veel onderzoek gedaan naar valletsel en wurging en is gespecialiseerd in letsel bij kinderen. Hij is inmiddels officieel benoemd, maar is nog niet begonnen met zijn onderzoek.Ook moet een geheugendeskundige zich buigen over de verklaring die een bovenbuurman van Heleen J. twee jaar na de val van Sharleyne aflegde. Hij zegt stemmen en geluiden te hebben gehoord rond het tijdstip van de val. De geheugendeskundige heeft niet eerder dan mei tijd om zich over de zaak te buigen.Het hof wil ook dat een slaapwandeldeskundige de kans onderzoekt dat het meisje van de flat is gevallen, terwijl ze aan het slaapwandelen was; een ongeluk dus. Ook hij heeft pas eind mei tijd.Over hoe dat onderzoek eruit moet zien, was vanmiddag discussie tussen J.'s advocaat Paul van Jaarsveld en de raadsheren van het hof. Uiteindelijk bepaalden ze dat Van Jaarsveld en het Openbaar Ministerie beide een scenario moeten inleveren van wat er gebeurd kan zijn. De deskundige moet daarna bekijken wat het meest waarschijnlijk is. Naar aanleiding hiervan mag de expert bepalen of inzage in het medisch dossier van Sharleyne nog nodig is.Getuigen in de flat hebben verklaard dat Sharleyne wel eens slaapwandelde, ook op de galerij. Volgens haar moeder is het één keer gebeurd en alleen in huis.Bij de zitting van vanmiddag was Heleen J. zelf niet aanwezig. Het is niet duidelijk wanneer er weer een zitting is.