Koloniehuisjes worden aangepakt vanwege brandveiligheid

Om de koloniehuisjes een stuk brandveiliger te maken, moet er wat gebeuren. Daarom wordt door de eigenaar, de Maatschappij van Weldadigheid, ingezet op onder andere nieuwe melders en het vervangen van de bekabeling.

Aanleiding voor de opknapbeurt is de nieuwe wet- en regelgeving rondom brandmelders en een grote brand in november die een koloniewoning in Wilhelminaoord in de as legde.

'Dat moet anders'

"Een schip op het strand is een baken op zee", licht directeur van de Maatschappij van Weldadigheid Minne Wiersma toe. Daarbij benadrukt hij dat de huisjes niet direct brandgevaarlijk zijn. "Dat hebben we natuurlijk direct gecheckt. Vervolgens hebben we gekeken: hoe kan het beter? We hebben geconcludeerd dat bijvoorbeeld bekabeling bij sommige woningen echt gedateerd is. Dat moet anders."

In totaal gaat het over ongeveer vijftig woningen die onder de loep worden genomen en worden voorzien van goede brandmelders. "Het gaat niet alleen om de monumentale panden, ook over andere woningen die de Maatschappij verhuurt, zoals een tweegezinswoning bij de bosbouwschool in Frederiksoord", vertelt Wiersma. "Daarbij zorgen we voor goede accu's van de melders die tien jaar mee kunnen zodat het voorlopig goed geregeld is."

Onverwachte kosten

Bij de installatie van de rook- en koolmonoxidemelders en inbraakalarmen betaalt verzekeringsmaatschappij Univé mee. De overige kosten neemt de Maatschappij zelf voor haar rekening. Wiersma vreest dat die bedragen een behoorlijk onverwachte kostenpost gaan opleveren.

"Mocht er veel bekabeling moeten worden aangepakt of een schoorsteen worden vervangen, dan gaat het al snel richting een ton, maar dat is een ruige inschatting. Het past niet, maar het moet wel gebeuren."