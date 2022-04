PvdA krijgt voortouw in formatiegesprekken Borger-Odoorn

Aan het begin van de avond opende burgemeester Jan Seton (CDA) de vergadering met de mededeling dat Hooiveld afwezig was. Daarna ging hij in op de discussie naar aanleiding van de commotie van afgelopen donderdag. "We hebben de afgelopen week nogal wat meegemaakt met elkaar. Politiek heeft met mensen te maken. Dat de emoties juist in deze fase hoog oplopen hoort erbij, toch werden er overleden raadsleden bijgehaald in het publieke debat. Dat trekt oude wonden open. Politiek blijft mensenwerk, maar we houden rekening met elkaars gevoelens. Die cultuur willen wij in Borger-Odoorn koesteren", vertelde Seton. Daarmee doelde de burgemeester op deze publicatie in het Dagblad van het Noorden, waarin wijlen Henk Bolk (voormalig raadslid van Gemeentebelangen) werd aangehaald.