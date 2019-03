Gemeente Westerveld moet huiswerk woningbouwplan Meerkamp-West overdoen

In een tussenuitspraak stelt de Raad vandaag vast dat de gemeente uitgaat van een afstand van zestig meter. In werkelijkheid is dat zeventig meter, omdat ze een groenstrook langs de camping niet heeft meegerekend.Volgens landelijke richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een afstand van vijftig meter tussen woningen en een camping meer dan genoeg. Daarom moet Westerveld van de rechter nog maar eens uitleggen waarom zij meent dat er bij Mooi Oavelt een buffer van zestig à zeventig meter noodzakelijk is.Ook moet de gemeente uitleggen waarom zij wel een kortere afstand van vijftig meter tussen het woningbouwgebied en loonbedrijf Leffers aanvaardbaar vindt.Door een verkeerde meting blijkt dat de afstand tussen het loonbedrijf en het woningbouwgebied aan de overzijde van de Nieuwe Ruiterweg minder dan vijftig meter is. Een oplossing is het verschuiven van het woningbouwgebied, maar dat zou kunnen betekenen dat het maximaal aantal geplande woningen van negentig niet gehaald kan worden.Ook moet Westerveld nog eens toelichten waarom zij de ontsluitingsweg van Meerkamp-West pal ten zuiden van de ingang van het loonbedrijf heeft gepland. Het loonbedrijf beschikt over grote landbouwvoertuigen en andere machines en moet veilig van zijn in- en uitrit gebruik kunnen blijven maken. De rechter draagt de gemeente op om alsnog een onderzoek naar de verkeersveiligheid te doen.De Raad van State had de partijen op 8 januari al geadviseerd om samen om de tafel te gaan zitten en een oplossing te vinden. Blijkbaar is dat niet gelukt, omdat de Raad nu toch een tussenuitspraak heeft gedaan.