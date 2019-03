Duitse en Nederlandse bedrijven in grensstreek Emmen zoeken elkaar op

Het Wirtschaftsverband Emsland en de Vereniging Parkmanagement Emmen (VPB) hebben daarover afspraken gemaakt. Het wordt een systeem waarbij je in een paar muisklikken bij de juiste ondernemer in de regio bent die je verder kan helpen met materiaal of diensten. Bedrijven aan beide kanten van de grens zitten dicht bij elkaar, maar kennen elkaar amper volgens de VPB. Dat is een samenwerking van bedrijven op industrieterreinen rondom Emmen.Leden van de VPB en van het Wirtschaftsverband Emsland waren te gast bij een bedrijf in Emmen. Zo'n veertig ondernemers spraken daar over meer samenwerking. Er is regelmatig overleg, maar een samenwerking als deze is er nog niet. De VPB Emmen heeft meer dan 300 aangesloten bedrijven, het Wirtschaftsverband Emsland heeft meer dan 400 ondernemingen op de ledenlijst staan.In de loop van dit jaar wordt het plan voor een digitaal platform verder uitgewerkt. Als alles meezit, dan zou het daarna zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.