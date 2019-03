Curator ziet kansen voor doorstart Op=Op

Curator Jeroen Reiziger zegt dat zich momenteel een stuk of vijf kandidaten hebben gemeld. Ook andere partijen kunnen hun interesse nog kenbaar maken."De één zou alles willen overnemen, een ander alleen de voorraden. Ik zie zeker kansen voor een doorstart. Het is alleen nog vroeg in het faillissement , dus we zijn nu nog bezig om alles goed vast te leggen", zegt Reiziger.De van oorsprong Drentse drogisterijketen werd gisteren door de rechter failliet verklaard. Op=Op heeft 152 winkels in heel Nederland, waarvan tien in Drenthe, en er werken 1164 medewerkers. Voor hen is ontslag aangevraagd, zodat zij door het UWV doorbetaald kunnen worden.De winkels blijven in afwachting van een mogelijke doorstart voorlopig gewoon open. Reiziger verwacht dat het vanwege de omvang van de keten langer dan normaal duurt voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Op=Op.