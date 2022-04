Expeditie Nederland bij Omroep Max van start met reportages RTV Drenthe

Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs wordt vanavond geportretteerd in de eerste aflevering van het nieuwe tv programma Expeditie Nederland, een samenwerking van de gezamenlijke regionale omroepen en Omroep Max. RTV Drenthe-medewerker Serge Vinkenvleugel is de komende maanden de vaste Drentse verslaggever voor dit landelijke tv-programma op NPO2. Hij bracht de bevlogen ganzenbeschermer nader in beeld.

Hof is niet alleen de beheerder van Akka's Ganzenparadijs in Dalen. Met zijn bedrijf Hof Ganzen lost hij problemen van gemeenten op door te zorgen dat er niet te veel van deze vogels op bepaalde plekken komen. Dat doet hij op een diervriendelijke en humane manier. Hof is ook vrijwillig directeur en leidinggevende van de grote dierenambulance organisatie DAR. Zelf rijdt hij ook af en toe mee. Hoe deze boeddhist dit allemaal doet, zie je in Expeditie Nederland.