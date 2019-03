Ouderen moeten rond de tafeltennistafel

Tafeltennis moet de nieuwe rage onder ouderen worden. Dat is het plan van het ouderenfonds en de Nederlandse tafeltennisbond NTTB. Tafeltennisfenomeen Bettine Vriesekoop gaf de landelijke aftrap in Vries.

De tafeltennisvereniging in Vries krijgt de komende maanden ondersteuning van het Nationaal Ouderenfonds om op woensdagochtend een groepje ouderen te laten trainen. De vereniging in Vries is de eerste, maar uiteindelijk moeten tafeltennisverenigingen in heel Nederland specifieke ouderenlessen geven.Bettine Vriesekoop, veelvoudig Nederlands en Europees Kampioen in de jaren '80, gaf de landelijke aftrap met een clinic tafeltennis voor de aanwezige ouderen. Zo'n twintig geïnteresseerde sporters hadden zich in de gymzaal gemeld.