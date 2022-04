Corona-teststraten in Drenthe blijven open, maar wel in afgeslankte vorm

De GGD Drenthe houdt de vier corona-testlocaties in Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen voorlopig open, maar schaalt wel af. Straks wordt er gewerkt met wisselende openingstijden, waarbij er minder medewerkers nodig zijn. De GGD beslist donderdag hoe alles er precies uit gaat zien.

Het coronavirus lijkt op zijn retour te zijn en door de meeste maatregelen is inmiddels een streep gegaan. Voor de GGD is die ontwikkeling dus geen reden om de deuren van de teststraten te sluiten. "Mocht de situatie erom vragen, dan willen we snel weer kunnen opschalen. Stel, een nieuwe variant steekt de kop op en grijpt om zich heen. Je wil dan niet dat je opnieuw allerlei locaties moet inrichten. Op zo'n moment sta je meteen met één tegen nul achter", meldt een woordvoerder.

Minima

Een tweede belangrijke reden om de testlocaties open te houden, zijn minima. "Een zelftest kost al gauw drie tot vier euro. Voor deze groep is dat best veel geld. Daarom willen we ze de kans blijven geven om zich te testen."

Volgens de GGD wordt met dit beleid in grote lijnen het scenario van vorig jaar gevolgd. Ook toen werd er tegen de zomer afgeschaald. Het gevolg is dat de teststraten niet meer de gehele dag zijn geopend. Denk bijvoorbeeld aan twee locaties die in de ochtend open zijn en de rest in de middag.

Het definitieve schema wordt overmorgen bepaald. "We kijken daarbij goed naar de onderlinge afstemming, zodat er altijd ergens in Drenthe getest kan worden."

Verdubbeling medewerkers

Naast de gewijzigde openingstijden, heeft de afschaling ook gevolgen voor de medewerkers. De GGD heeft minder medewerkers nodig. Voor de meesten is dat geen grote verrassing, aangezien het tijdelijk werk betrof. "Het leeuwendeel van het personeel heeft aangegeven graag weer terug te komen als dit nodig is. Dat beschouwen we als een goed signaal." Tijdens de hoogtepunten werkten er ruim 500 extra medewerkers bij de GGD, een verdubbeling van het totale aantal.