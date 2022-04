Weekcijfers RIVM: aantal coronabesmettingen in Drenthe opnieuw gedaald

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen per dag is in Drenthe de afgelopen week gedaald ten opzichte van de weken ervoor. Het RIVM registreerde in de vorige zeven dagen gemiddeld 763 besmettingen per dag. De afgelopen weken kwamen er nog gemiddeld 1.300, 1.898 en 2.083 positieve tests per dag bij.

In de afgelopen zeven dagen werden er in totaal 5.342 Drenten positief getest. In Emmen en Assen testten de afgelopen week de meeste mensen positief op corona, waarbij om bijna duizend inwoners gaat. In de gemeenten Westerveld, Borger-Odoorn en De Wolden lag het aantal besmettingen het laagst.

Overlijdens

In de afgelopen week zijn drie inwoners van Drenthe overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zij komen uit de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en Westerveld. Vorige week werd er nog één sterfgeval in Drenthe gemeld.