Afscheid Statenleden: lintjes voor Reinders, Baltes en Goettsch, Vester ontbreekt

22 leden van Provinciale Staten zien we na vandaag niet meer terug in het Drentse parlement. Door de verkiezingsuitslag is er voor hen geen rol meer, of ze hebben ervoor gekozen om na de verkiezingen zelf te stoppen.

In het provinciehuis werden de vertrekkende leden bedankt. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zette ieder vertrekkend Statenlid in het zonnetje door hen persoonlijk te kenschetsen.Oud-SP en vertrekkend OPD-Statenlid Ko Vester ontbrak. Hij bleef weg uit protest. Na twaalf jaar werken in de Staten wilde Vester graag zelf het woord voeren tijdens het afscheid.Statenlid Johan Baltes kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn werk als vice-voorzitter van de Staten. Hij mag zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Commissaris Jetta Klijnsma noemde hem een rots in de branding.Ook vertrekkend Statenlid en beoogd informateur Roelie Goettsch kreeg dezelfde onderscheiding. Zij wordt onder meer gelauwerd voor haar inzet voor de rol van vrouwen in de politiek. Daarnaast was Goettsch ook degene die als fractievoorzitter van de PvdA het hoofd koel hield toen partijgenoten Ard van der Tuuk als gedeputeerde en Jacques Tichelaar als commissaris van de koning het veld moesten ruimen.Henk Reinders werd ook geridderd in de Orde van Oranje Nassau voor zijn grote rol in de lokale (Hoogeveense) en provinciale politiek. En dat hij ook bij lastige dossiers zoals het FOC een kwinkslag inbracht en het grondig oneens kon zijn zonder ruzie te maken.Bij de VVD Paul Moltmaker, Gea Weerts, Johan Baltes, Jan Luuk Stel. Bij de PvdA: Maaike Bakker, Roelie Goettsch, Rudolf Bosch, Michel Berends. CDA :Riëtte Wollerich, Henk Reinders, Klaas Neutel, Martin Kremers. Bij de SP: Philip Oosterlaak, Martijn van Middelaar en Frank van der Pol. KVV’ers Jan Pottjewijd en Ad van Berkel keren ook niet terug. Bij D66 verdwijnen Marianne van der Toll, JordyTuin en Jurr van Dalen. Bij de CU Harm Henk Veldsema, bij SL Aimée van der Ham en bij de OPD Ko Vester.Door het vertrek van 22 Statenleden en de verkiezingsuitslag wordt ruim de helft van Provinciale Staten vernieuwd. Morgen worden de nieuwe statenleden aangesteld . Dan is er ook een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag.