Schilderwerk van jong talent Fleur Stebis in Asser stadscollectie

Crowdfundingsactie

Het had voor de jonge Assense nog heel wat voeten in de aarde, om op de prestigieuze kunstacademie in Florence terecht te komen. Want ondanks aanbevelingsbrieven van bekende kunstenaars

als Henk Helmantel en Egbert Modderman kon het schildertalent geen speciale beurs krijgen om de kunstopleiding te volgen, en de kosten zijn maar liefst 15.000 euro per jaar. Voor studiefinanciering van DUO komt Stebis pas vanaf 18 jaar in aanmerking. Bovendien heeft die organisatie de academie in Florence nog niet erkend.

Zus Romy begon daarom vorig jaar een crowdfundingsactie Fleur naar Florence, om toch de droom van Fleur waar te kunnen maken. Die noodkreet kwam uiteindelijk bij de gemeente terecht en ook bij de provincie Drenthe. Assen gaf 2500 euro steun, en de provincie 5000 euro. Want volgens wethouder Bob Bergsma heeft Assen met de jonge Fleur Stebis 'een zeer bijzonder talent in huis'.

"Vandaar ook onze steun, zodat ze in Florence die bijzondere kunstopleiding kan doen. Maar omdat we in principe kunstenaars niet financieel ondersteunen, hebben we bedacht dat zij als tegenprestatie een bijdrage levert aan onze stadscollectie. Daarvan is nu het eerste werk officieel overhandigd. Dat heeft ze al gemaakt voordat ze naar Florence vertrok, maar door corona lukte het niet het schilderij te overhandigen. En als ze straks de academie heeft doorlopen, hopen we nog een schilderwerk van haar te krijgen, en te zien hoeveel vorderingen ze heeft gemaakt", zegt Bergsma.

Afmaken studie Florence onzeker

Of de jonge Assense de driejarige opleiding in Florence ook echt kan afronden, is nog allerminst zeker. "We hebben de 15.000 euro voor dit eerste opleidingsjaar gelukkig gekregen met steun van heel veel lieve mensen, en van Assen en de provincie. Maar of het reëel is om met zo'n crowdfundingsactie ook het tweede en derde opleidingsjaar te financieren, daarover zijn we nog niet uit", zegt moeder Karin Kingma. "Da's dus allemaal nog zeer ongewis. Misschien moet Fleur na dit eerste opleidingsjaar toch een jaartje weer naar huis, hard werken en sparen. Of er moet een andere financieringsbron zijn te vinden."

Aan wethouder Bergsma zal het in elk geval niet liggen. Hij belooft Fleur Stebis en haar moeder alles in het werk te stellen om te kijken of er andere subsidiepotten aan te boren zijn, om het kunsttalent uit Assen de academie in Florence af te laten ronden. "Voor bijzonder sporttalent zijn er ook allerlei subsidies, dan moet dat toch ook mogelijk zijn voor bijzonder kunsttalent."

Stadscollectie idee van Marco Out