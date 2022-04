Onrust in Dieverbrug door mogelijke woningbouw

Er is onrust ontstaan in Dieverbrug. De gemeente heeft namelijk laten weten een perceel van zo'n 23 hectare geschikt te vinden voor woningbouw. Omwonenden zijn ongerust, want ze vrezen voor de kleinschaligheid van het dorp en het landelijke wonen.

Vanaf de tuin van Maureen Ebbeling kijk je weids uit over het weiland. Ze geniet al ruim veertig jaar van het uitzicht en woont met veel plezier in Dieverbrug. Juist daarom was de schrik groot toen ze twee weken terug een brief van de gemeente kreeg. Daarin stond dat de gemeente gebruikmaakt van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dat houdt in dat de gemeente Westerveld het recht van eerste koop heeft wanneer de huidige grondeigenaren het perceel van de hand doen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het stuk grond in handen komt van een externe ontwikkelaar.

"Maar dat kwam als donderslag bij heldere hemel", zegt Ebbeling. "Naar schatting passen er tot vijfhonderd woningen op het stuk grond. We vrezen een enorme toename van verkeer en licht. Waar nu reeën, vleermuizen en hazen leven, staan over een paar jaar misschien huizen. Dat vooruitzicht baart ons zorgen."

Als een verrassing

Vanwege de enorme woningvraag heeft ook de gemeente Westerveld de taak om de komende tien jaar honderden woningen te bouwen. Volgens een recent onderzoek zijn dit minstens 510 voor deze gemeente. "We hebben daarom een analyse gemaakt en gekeken naar plekken waar we een substantieel aantal woningen kunnen bouwen", legt wethouder Klaas Smidt uit. "Onze gemeente leunt sterk op toeristische plekken. Daar wil je het liefst geen uitbreiding. Dieverbrug ligt op een goede locatie, centraal met voorzieningen in de buurt en een ov-verbinding."

De wethouder erkent dat het bericht als een verrassing komt voor de inwoners, maar benadrukt dat het niet anders kon. "Als we er eerder over hadden gecommuniceerd, zou je speculanten of projectontwikkelaars op ideeën kunnen brengen om het stuk grond te kopen", zegt hij. "We willen als gemeente meer de regie houden over de woningbouw, dus zoiets is niet wenselijk. Pas nu kunnen we er vrijuit over praten."

Uit zijn verband

Hoewel concrete woningbouw nog lang niet aan de orde is, vreest Ebbeling voor de grootschaligheid. "We zijn een gehucht met nog geen vijftig huizen", zegt ze. "Als daar vijfhonderd woningen bij komen, dan raakt het dorp uit zijn verband."

"Als we die hadden toegevoegd aan Dwingeloo was de impact ook groot geweest", weerlegt wethouder Smidt. "Met deze locatie wordt het karakter van de gemeente het minst aangetast, maar het karakter van Dieverbrug natuurlijk wel. Maar nogmaals: het is de beste locatie om een groot aantal woningen te bouwen."