'Vier miljoen voor Formule 1 in Zandvoort is klein bier'

"Die vier miljoen voor de infrastructuur is natuurlijk heel mooi voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat veel uitmaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Grand Prix van België, daar heb ik over de laatste kilometer wel eens anderhalf uur gedaan. En toch komt iedereen daar", verklaart Venema. " In Frankrijk was het vorig jaar een puinhoop. Mensen zijn omgekeerd omdat het circuit niet te bereiken was. Daar wil ik mee aangeven dat mensen die naar een Grand Prix gaan de drukte en de files op de koop toenemen", aldus Venema in hetVolgens hem is bereikbaarheid zeker niet doorslaggevend.Ook bij de financiële haalbaarheid van een Grand Prix op Zandvoort zet Venema z'n vraagtekens. "De Grand Prix op Silverstone in Engeland is de best bezochte Grand Prix van het jaar. Daar komen meer dan 350.000 mensen op af. En toch heeft het circuit gezegd: 'we stoppen ermee, want het is financieel onverantwoord'", reageert Venema. "Ik denk dat er in Zandvoort minimaal 100 miljoen nodig is voor drie jaar."Volgens de hoofdredacteur van Formule 1 Magazine is het sowieso bijna onmogelijk om een Grand Prix kostendekkend te krijgen. "De Nürburgring in Duitsland is bijna failliet gegaan door het organiseren van de Formule 1. Hetzelfde geldt voor Hockenheim. En Duitsland is toch een groot land met een echte autoindustrie. De Formule 1 wijkt steeds meer uit naar totalitaire landen. En daar maakt het niet uit of er verlies wordt geleden op een Grand Prix. Dus ik twijfel ten zeerste of een Grand Prix in Zandvoort winstgevend kan worden gemaakt. Want de grote winst moet gemaakt worden met de dure, exclusieve paddockkaarten. En ik vraag me echt af waar ze al die mensen willen huisvesten in Zandvoort", besluit Venema.In hetzelfde programma op Radio 1 was burgemeester Niek Meijer van Zandvoort te gast. Hij is optimistisch over de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. "Ik denk dat we een goede kans maken. Ze zijn er nog niet uit volgens mij, maar ik denk wel dat ze op de goede weg zijn."De burgemeester deed opnieuw een oproep aan de provincie Noord-Holland en de overheid om, net als Zandvoort, ook financieel bij te springen. Eerder lieten beide partijen al weten niet de portemonnee te willen trekken. Meijer gaat ervan uit dat er binnen enkele weken duidelijkheid zal komen of Zandvoort in 2020 een Grand Prix mag hosten.