Politieachtervolging strandt in Peize met getrokken dienstwapens

De politie heeft afgelopen nacht in Peize met getrokken dienstwapens een verdachte aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Groningen. De bestuurder was tijdens zijn vlucht waarschijnlijk onder invloed van drugs en overtrad meerdere keren de verkeersregels, laat de politie weten.

Agenten wilden de bestuurder in eerste instantie aanhouden omdat er geen richtingaanwijzer werd gebruikt na het verlaten van een rotonde. Nadat de automobilist eerst nog stopte, ging hij er later met hoge snelheid vandoor. Daarbij lapte hij de verkeersregels aan zijn laars, aldus de politie.

Onderzoek moet uitwijzen of de automobilist daadwerkelijk met drugs achter het stuur zat. Zijn auto is 'ie al kwijt, want die is terug naar het verhuurbedrijf.