Wat vind jij: Het redden van het klimaat moet topprioriteit zijn

"We zitten middenin de kritieke jaren, want als we de klimaatdoelen binnen bereik willen houden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 zijn gehalveerd", verwijst Greenpeace naar een van de belangrijkste conclusies. Op de volgende klimaattop, die in november in Egypte wordt gehouden, zullen landen "moeten reageren op deze IPCC-bevindingen en het grote gebrek aan actie", klinkt het. "De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij", voegt directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland eraan toe.