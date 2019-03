eSporter Luuk Jans redt de eer van FC Emmen

De eDivisie is een eSportcompetitie waarin gamers voor 'hun' club uit de eredivisie uitkomen in het spel FIFA 19. De eerste competitiehelft werd met een Playstation 4 gespeeld, de tweede helft op Xbox One. Wil je meer weten over de eDivisie, klik dan hier voor een uitgebreide uitleg.

Het was pas de eerste zege van FC Emmen in de tweede seizoenshelft in de eDivisie. Dankzij de overwinning is Jans VVV gepasseerd op de ranglijst en eindigt het digitale team van Emmen als vijfde.