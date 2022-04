Asser scholieren klaar voor landelijke debatcompetitie: 'Laat ze ons maar onderschatten'

Met de gemeenteraadsverkiezingen nog vers in ons achterhoofd weten we hoe het eraan toe kan gaan tijdens een debat. Maar de kunst van het debatteren is niet voor iedereen weggelegd. Om die vaardigheid te stimuleren, gaat BNNVARA met Op weg naar Het Lagerhuis elk jaar op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland.

"Tijdens een les Nederlands gingen we drie jaar geleden met elkaar in debat. Je zocht een onderwerp, verdiepte je erin en vervolgens verdedigde je het", blikt Digna Kuenen terug. "Ik vond dat zó leuk; dat wilde ik vaker doen", vertelt ze. Het is dan ook niet heel verrassend dat de 16-jarige VWO-leerlinge van locatie Quintus van het Dr. Nassau College in Assen deel uitmaakt van het debatteam dat vandaag naar Hilversum afreist. Dat doet ze in een twaalfkoppig team met leerlingen van klas 3 tot 5 en twee docenten Nederlands.

Mes tussen de tanden