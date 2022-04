Grote winnaar verkiezingen valt buiten de boot bij coalitievorming Tynaarlo: 'Poppenkast'

Leefbaar Tynaarlo wil met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelangen een coalitie smeden. Opmerkelijk is het ontbreken van Tynaarlo Nu, de grote winnaar van de laatste verkiezingen.

In het advies van informateur Henk Berends (oud-wethouder namens de PvdA Tynaarlo) wordt gepleit voor een brede coalitie. Met vijf partijen (samen goed voor 13 van de 23 zetels), lijkt hier gehoor aan te worden gegeven. De partijen zouden elkaar onder meer vinden in het zoeken naar een nieuwe vergaderstructuur, zo werd vanochtend duidelijk tijdens een persconferentie op het gemeentehuis in Vries.

'Poppenkast'

Tynaarlo Nu-lijsttrekker Richard Aeilkema stak zijn teleurstelling over het advies van Berends niet onder stoelen of banken. Hij noemde de persconferentie, die al met al niet veel langer dan een kwartier duurde, 'een poppenkast'. Zijn partij kwam vanuit het niets op drie zetels te staan, maar lijkt nu genoegen te moeten nemen met een plek in de oppositie.

Leefbaar Tynaarlo-lijsttrekker Jurryt Vellinga vindt dat Tynaarlo Nu niet buitenspel wordt gezet. "Ze komen sowieso in de raad, het hoogste orgaan van de gemeente. Bovendien verschillen de standpunten van Tynaarlo Nu niet zoveel met de onze, dus worden ze best vertegenwoordigd in de coalitie."

Focus op financiën

Gemeentebelangen heeft als enige mogelijke coalitiepartij aangegeven geen wethouder te hoeven leveren. De bedoeling is dat de andere partijen dat wel doen, waarmee het aantal wethouders van vijf naar vier gaat.