Drentse gemeenten nemen maatregelen tegen rubberkorrels op kunstgrasvelden

'Microplastics verdwijnen nog steeds in het milieu'

Volgens voorzitter Sebas Veenstra van de stichting InStrepitus werken de maatregelen, zoals het plaatsen van kantplanken en schoonlooproosters rondom het veld, onvoldoende. "Het werkt voor 70 procent, terwijl het voor 100 procent zou moeten werken", vertelt Veenstra. "Hierdoor verdwijnt er nog steeds instrooimateriaal in de omgeving. En juist de schadelijke stoffen in dit materiaal, zoals in de rubberkorrels, mogen niet in de natuur komen."

Veel Drentse gemeenten kiezen dus voor alternatieve instrooimaterialen, maar volgens de voorzitter is dat niet altijd de beste optie. "Een kunststof materiaal als TPE is net zo schadelijk voor het milieu als de rubberkorrel, want ook deze microplastics komen terecht in het milieu." Volgens Veenstra zijn deze bevindingen over TPE gebaseerd op wetenschappelijke publicaties.

De voorzitter stelt dat een alternatief als kurk en de biologisch afbreekbare korrel op het veld in Erica en in Emmerschans een veiliger alternatief is. "Het liefst zien wij geen kunstgrasvelden en anders instrooimateriaal die de laagste milieubelasting geeft." Het RIVM heeft echter nog geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van alternatieve instrooimaterialen als kurk en kunststofmateriaal TPE.