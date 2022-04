Gladde vloeistof op de weg zorgt voor oponthoud bij rotonde Gieten

"Wat het precies voor goedje is weten we niet, evenmin wie hier voor verantwoordelijk is. Wat we wel weten is dat het glad op de weg is", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Weggebruikers die op de N33 uit de richting van Groningen hun weg willen vervolgen op diezelfde weg richting Emmen, moeten rekening houden met een omleidingsroute.