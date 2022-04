Vrachtwagen lekt vloeistof: wegafsluitingen in Gieten, Emmen en Appingedam

Verkeer dat gebruikmaakt van de rotonde bij Gieten moet deze ochtend rekening houden met vertraging. Een vrachtwagen heeft 's ochtends biodiesel in de vorm van varkensvet op het wegdek van de rotonde gelekt, wat voor gevaarlijke situaties op de weg kan zorgen.

Er was aanvankelijk onduidelijkheid of het om gasolie of palmolie ging, maar uiteindelijk bleek het woordvoerder Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat te gaan om dierlijk biodiesel, oftewel varkensvet. De rotonde bij Gieten is begaanbaar, maar ter plekke wordt wel gesommeerd om langzaam te rijden.

Verkeer dat op de N33 uit de richting van Veendam komt en de oprit naar de rotonde wil nemen, moet rekening houden met een omleidingsroute vanwege het gelekte biodiesel op de oprit. Die weggebruikers worden doorgeleid naar de afrit Rolde.

Wegafsluitingen in Appingedam en Emmen

De vrachtwagen die de olie lekte was afkomstig uit Farmsum en onderweg naar het GETEC-industriepark in Emmen. Omdat de chauffeur vermoedelijk was vergeten een klep af te sluiten, lekte er bij elk rem- en stuurpunt biodiesel op de weg. Dat gebeurde naast de rotonde in Gieten ook in Appingedam en Emmen.

In Appingedam is de N34 daardoor in beide richtingen afgesloten vanwege het gladde goedje op de weg. Het verkeer kan daar omrijden via de N360. In Emmen is de afslag op de Rondweg (N391) naar het GETEC-industriepark vanuit de richting van Gieten afgesloten. Verkeer dat vanuit Ter Apel op de Rondweg rijdt, kan wel de afslag naar het industriepark nemen.

Tot 18.00 uur

Volgens Rijkswaterstaat kan het oponthoud nog uren duren, omdat het lastig is om het spul van de weg af te krijgen. Een schoonmaakbedrijf probeert de weg weer schoon te maken.