Wegen Gieten en Emmen weer begaanbaar na lekkende vrachtwagen

De wegen rond Gieten en Emmen zijn weer volledig begaanbaar nadat een lekkende vrachtwagen sinds vanmorgen voor vertraging zorgde. Uit het voertuig kwam biodiesel in de vorm van varkensvet op het wegdek. Dat zorgde voor oponthoud op de rotonde van Gieten, waar werd gesommeerd om langzaam te rijden. Een schoonmaakbedrijf heeft de vloeistof inmiddels opgeruimd.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat waren de problemen rond Gieten aan het eind van de middag verholpen. Iets later werd de weg bij Emmen definitief 'vetvrij' gemaakt.

De vrachtwagen die de olie lekte was afkomstig uit Farmsum en onderweg naar het GETEC-industriepark in Emmen. Omdat de chauffeur vermoedelijk was vergeten een klep af te sluiten, lekte er bij elk rem- en stuurpunt biodiesel op de weg. Dat gebeurde naast de rotonde Gieten ook bij de afslag van de Rondweg (N391) naar het GETEC-industriepark.