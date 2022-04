Meppel in één dag vrij van zwerfafval: 'Het was schrikbarend veel'

Geld als beloning

Hij had genoeg hulp: in totaal deden in heel Meppel zo'n 1400 mensen mee aan de actie. De deelnemers konden een beloning verdienen. "Als deelnemers afval vinden en opruimen fotograferen ze dat", vervolgt Gordijn. "Op die manier zien wij hoeveel er opgeruimd wordt en dat wordt beloond met geld. Het totaalbedrag gaan naar een goed doel dat ze zelf mogen kiezen."

Volgens de Youtuber zijn de deelnemende kinderen die hij sprak erg trots op het resultaat. "Ze raakten steeds fanatieker", zegt hij lachend. "Door het resultaat en alle mooie reacties. We komen onderweg ook veel mensen tegen die zich verbazen over al die kinderen in groene hesjes. Dan gaan allemaal duimen de lucht in. Iedereen vindt het mooi."

Laatste keer

Op basisschool de Beatrix deed de 12-jarige Manar mee aan de opruimactie. Ze is flink geschrokken van de hoeveelheid afval. "Het is heel erg veel. Dat is slecht voor de natuur en stom. Het moet in de prullenbak", aldus de wijze jongedame. Haar groepje vulde vier vuilniszakken met zwerfafval. "Ik vond het heel leuk om in de natuur buiten te zijn en ga nu zelf ook beter oppassen met afval. Ik heb nu gezien hoe erg het is."