EK wielrennen mag komen en Drentse politici gaan zelf ook de Col du Vam opfietsen

Het EK wielrennen mag naar Drenthe, en de Col du Vam, komen. De Drentse politiek heeft toestemming gegeven om daar 900.000 euro voor uit trekken.

De politici van Provinciale Staten zullen zelf niet meedoen aan de Europese kampioenschappen, maar ze willen wel zelf in een krap wielerpakje kruipen en de Vamberg op fietsen. Drie keer maar liefst. "Als het met trapondersteuning mag, ga ik ook mee", reageert commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma.

Breedtesport

Ze reageert op een idee van Alfred Schoenmaker, namens Sterk Lokaal. Zo'n dertig jaar geleden was hij nog actief als semi-profwielrenner. "Toen was ik ook 40 kilo lichter." Hij kijkt wat rond in de Provinciale Staten, en ook naar zichzelf. "Het gaat om breedtesport", grapt hij naar zichzelf toe. "En als ik rondkijk, geldt dat voor de meesten hier." Iedereen kan er hartelijk om lachen.

Om wat met die breedtesport te gaan doen, stelt hij voor om met de hele Provinciale Staten driemaal de Vamberg op te fietsen. Als recreatierondje. "Het lijkt mij ontzettend leuk om als hele Provinciale Staten in training te gaan en letterlijk iets te gaan doen met die breedtesport."

De GroenLinks-fractie heeft even overleg. "Wij gaan in hoogtestage. Wij doen mee", zegt Henk Nijmeijer. Provinciebestuurder Henk Brink reageert meteen dat het bestuur van de provincie dat zeker wil ondersteunen. "Wij (het bestuur, red.) willen als eigen team meedoen", grapt hij. Om iets serieuzer toe te voegen: "Laten we dit met elkaar doen. Laten we het goede voorbeeld geven."

Bijna miljoen euro

Voor de organisatie van het vijfdaagse evenement - van 13 tot en met 17 september 2023 - wil het provinciebestuur 900.000 euro bijdragen. Daar hebben de meeste fracties in de provinciale politiek geen moeite mee. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemmen tegen. Die zijn goed voor twee zetels, de andere 38 Statenleden stemmen allemaal voor om de EK wielrennen naar Drenthe te halen.

"Kan dit geld niet beter naar de breedtesport?", vraagt Nico Uppelschoten (PVV). "Dat kan betekenen dat 900 clubs 100 euro krijgen. Dat lijkt ons beter", zegt hij. Volgens de provincie kan het evenement 1,8 miljoen opleveren. Uppelschoten vraagt zich af wat de provincie daarvan terug ziet. "De hotels en restaurants profiteren. Laat de commerciële partijen dan ook betalen. Nu lijkt het net alsof de provincie betaalt voor de commerciële partijen." Renate Zuiker (Partij voor de Dieren) verwoordt het als volgt: "We hebben moeite met de rol van de provincie als Sinterklaas voor het bedrijfsleven."

De SP lijkt tegen te stemmen door een aantal zorgen te uiten. De partij vraagt zich af of een groots internationaal evenement als dit een positieve impact heeft op de gezondheid. Iets wat de provincie wil bewerkstellen. "Gezondheid gaat vooral op voor amateursport. In de professionele sport spelen zware commerciële belangen mee", zegt Wim Moinat namens de SP.

Doping

Die commerciële belangen leiden volgens hem tot een grote druk voor de professionele sporters. "Dan komt ook doping om de hoek kijken." En hij haalt berichtgeving van RTV Drenthe aan. Vorig jaar werden de Europese kampioenschappen veldrijden al in Drenthe verreden. De provincie betaalde 350.000 euro. Het evenement leverde 400.000 euro op, voor zover bekend is. Maar het leverde niet direct extra aanmeldingen op bij de wielerverenigingen, haalt Moinat het artikel aan. Voor de CDA is dat artikel juist aanleiding om de Drentse wielerverenigingen nog meer te betrekken bij de organisatie. Dat ziet de provincie wel zitten.

Toch is de SP voorstander om de Europese kampioenschappen naar Drenthe te halen. Om Drenthe toch ook als recreatieve fietsprovincie te blijven zien.

Motor voorop