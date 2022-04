Datalek bij gemeenten Zuidoost-Drenthe: gegevens 7000 inwoners mogelijk op straat

Vorig jaar juli zijn de mailboxen van vier gemeentelijke medewerkers mogelijk bekeken door middel van phishing. Dat is een vorm van digitale oplichting door middel van onder meer valse e-mails. In de mailboxen bevonden zich twee bestanden met persoonsgegevens. Het ene bestand had betrekking op de WMO, de andere op de Participatiewet.

Er werd besloten om een forensisch onderzoeksbureau in te schakelen. De uitkomst was dat niet met zekerheid valt uit te sluiten of de mailboxen zijn ingezien. Wel is er extra beveiliging ingevoerd. De inwoners om wiens gegevens het gaat worden ingelicht, laat de gemeente Emmen weten.