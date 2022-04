Drenthe mikt na EK veldrijden nu op EK wielrennen, maar wat levert zo'n evenement eigenlijk op?

Bij twee wielerzaken, Reinders Wielersport in Ruinerwold en Scholten Cycling in Dalen, merkten ze in de winkel niet zoveel dat de EK veldrijden in Drenthe was. Een medewerker van Reinders Wielersport vertelt dat er door corona vorig jaar sowieso veel animo was voor racefietsen, mountainbikes en gravelbikes, maar dat er niet nog een extra piek was door de Europese kampioenschappen.