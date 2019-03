Celstraf voor Roemeense pistachenootjesdieven

De man en vrouw, 34 en 46 jaar, stalen de nootjes begin maart bij de Lidl in Meppel en Steenwijk . Camera’s legden de diefstallen vast. Bij de Lidl in Meppel liep het stel tweemaal naar binnen om een lading op te halen. Een oplettende medewerker liep het paar achterna en noteerde het kenteken van de wagen waarin de twee instapten.De medewerker zocht daarna contact met Lidl-filialen in andere plaatsen. Ook die bleken te worden geplaagd door pistachenootjesdieven. De politie kreeg hiervan een melding en de bewuste wagen werd gespot bij het Gelderse Oldebroek. In de auto stonden vier big-shoppers, gevuld met nootjes."Wat moeten jullie met zoveel nootjes” vroeg de rechter aan het tweetal. Die wilden zij in hun thuisland verkopen. Beiden bekenden de diefstallen in Meppel en Steenwijk. Waar de overige 99 zakjes nootjes vandaan kwamen, daarover zeiden ze op advies van hun advocaat niets.De rechter vond diefstal en witwassen bewezen. Het Openbaar Ministerie eiste vijf weken cel. De rechter hield er rekening mee dat het paar tot nu toe nog onbekend was bij justitie. De twee hebben het onvoorwaardelijke deel van de straf in voorarrest uitgezeten en mogen per direct naar huis.