Daniël Lohues komt met live-elpee

Lohues zegt zelf over het album: "Het waren magische rock-'n-roll-avonden en het leek me te gek om dat vast te leggen op een live-album."Begin februari werd bekend dat Lohues dit jaar weer op clubtour zou gaan, nadat de tour in het najaar van 2018 goed was bevallen. Lohues zal ook tijdens het Hello Festival in Emmen te zien zijn.