Veel meer dode schapen door wolvenaanvallen dan BIJ12 meldt

Bij negen wolvenaanvallen in Drenthe tussen 6 september 2021 en 30 januari 2022 zijn meer dan twee keer zoveel schapen gedood dan BIJ12 meldt. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. In totaal melden vijf schapenhouders 39 dode schapen, terwijl BIJ12 maar 18 dode dieren vermeldt op de website. Later geëuthanaseerde schapen zijn namelijk niet in de cijfers verwerkt.

Bij de wolvenaanvallen in het afgelopen jaar zijn er naast schapen die direct overlijden door toedoen van de wolf, een groot aantal schapen dat ernstig wordt verwond. Het gaat meestal om verwondingen aan de hals of aan de achterkant van het schaap. Schapenhouders melden dat de wonden vaak ontsteken, waardoor schapen later alsnog moet worden geëuthanaseerd. De later afgemaakte dieren zijn al maanden niet meegeteld op de website van BIJ12.